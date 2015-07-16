Матч завершен
Локомотив
Лиски
0:0
( 3 : 2)
Матч завершен
Энергомаш
Белгород
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
16 июля 2015, 19:00 МСК
16.07.2015, 19:00 МСК
четверг
Составы