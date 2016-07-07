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Лландидно VS Гетеборг
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Лландидно - Гетеборг: 07 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Лландидно
Лландидно
1:2
Первый матч 0:5
Лландидно - Гетеборг: 07 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Гетеборг
Гетеборг
Смедберг-Даленсе 36
Куинн 54
Лига Европы, 1 раунд
Лига Европы,
1 раунд
7 июля 2016, 21:00 МСК
7.07.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Лландидно
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Гетеборг
мин
-
Куинн
Пол Куинн
54'
54'
90
-
Смедберг-Даленсе
Мартин Смедберг-Даленсе
36'
36'
90
События
Матч окончен 1:2
Желтая карточка
Златан Ибрагимович
67'
54'
ГОЛ! 0:2
Пол Куинн
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
40'
36'
ГОЛ! 0:1
Мартин Смедберг-Даленсе
Прошлые матчи
07.07.2016
07 июля 2016
чт
21:00
Лландидно
1 : 2
Гетеборг
07.07.2016
07 июля 2016
чт
21:00
Лландидно
1
Гетеборг
2
30.06.2016
30 июня 2016
чт
19:30
Гетеборг
5 : 0
Лландидно
30.06.2016
30 июня 2016
чт
19:30
Гетеборг
5
Лландидно
0