Гетеборг - Лландидно: 30 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Гетеборг
Гетеборг
Энгвалль 11
Де Росси 12
Матеуш 36
5:0
Первый матч 2:1

Гетеборг - Лландидно: 30 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Лландидно
Лландидно
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 19:30 МСК
30.06.2016, 19:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Гетеборг
мин
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
12'
12'
90
-
Энгвалль
Густав Энгвалль
11'
11'
90
-
Матеуш
Матеуш
36'
36'
90

События

Матч окончен 5:0
ГОЛ! 3:0
Матеуш
36'
ГОЛ! 2:0
Даниэле Де Росси
12'
ГОЛ! 1:0
Густав Энгвалль
11'

Прошлые матчи

07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:00
Лландидно
1 : 2
Гетеборг
07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:00
Лландидно
1
Гетеборг
2
30.06.2016 30 июня 2016 чт 19:30
Гетеборг
5 : 0
Лландидно
30.06.2016 30 июня 2016 чт 19:30
Гетеборг
5
Лландидно
0