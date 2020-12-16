Матч завершен
Леалтад
Вильявисьоса
1:2
Матч завершен
Алькоркон
Алькоркон
3
60
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 17:30 МСК
16.12.2020, 17:30 МСК
среда
События
Составы
Алькоркон
мин
-
Reko
Reko
3'
3'
88
-
Sosa Samuel
Sosa Samuel
60'
60'
62
-
Juanma Bravo
Juanma Bravo
85