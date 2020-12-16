Леалтад

Вильявисьоса
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Испания
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Результаты
Результаты
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 17:30
Леалтад
1 : 2
Алькоркон
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 17:30
1/64 финала
Леалтад
1
Алькоркон
2
Испания. Кубок , 1/64 финала
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