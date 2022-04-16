Краснодар-2 - КАМАЗ: 16 апреля 2022 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
-:-

Краснодар-2 - КАМАЗ: 16 апреля 2022 смотреть онлайн

КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
16 апр. 2022, -:- МСК
16.04.2022, -:- МСК
суббота
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Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов