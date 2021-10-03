КАМАЗ - Краснодар-2: 03 октября 2021 смотреть онлайн

КАМАЗ
Набережные Челны
-:-

КАМАЗ - Краснодар-2: 03 октября 2021 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
3 окт. 2021, -:- МСК
3.10.2021, -:- МСК
воскресенье
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Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов