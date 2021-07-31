Краснодар-2 - Олимп-Долгопрудный: 31 июля 2021 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
-:-

Краснодар-2 - Олимп-Долгопрудный: 31 июля 2021 смотреть онлайн

Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
31 июля 2021, -:- МСК
31.07.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов
Олимп-Долгопрудный
мин
-
A. Gorbanets
A. Gorbanets
Главный тренер
Андрей Мещанинов