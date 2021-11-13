Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
-:-

Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
13 нояб. 2021, -:- МСК
13.11.2021, -:- МСК
суббота
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Олимп-Долгопрудный
мин
-
A. Gorbanets
A. Gorbanets
Главный тренер
Андрей Мещанинов
Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов