Матч завершен
Кория
Кория
2:3
Матч завершен
Реал
Овьедо
41
43
77
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
15 дек. 2020, 22:30 МСК
15.12.2020, 22:30 МСК
вторник
События
Составы
Реал
мин
-
Viti
Viti
41'
41'
82
-
R. Mujica
R. Mujica
43'
77'
43', 77'
82
-
Mossa
Mossa
86
-
C. Teguia
C. Teguia
89