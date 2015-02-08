Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Картабия 10
1:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Мичел 61
Мичел 66
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
8 февр. 2015, 14:00 МСК
8.02.2015, 14:00 МСК
воскресенье
Хуан Мартинес Мунуэра
Хуан Мартинес Мунуэра
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
26
Эдимар
Эдимар
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
7
Росси
Фаусто Росси
64
15
Дэйвид
Дэйвид
83
10
Картабия
Федерико Картабия
10'
10'
90
32
Бебе
Бебе
90
14
Гилас
Набиль Гилас
90
28
Андоне
Флорин Андоне
68
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
4
Бузон
Яго Бузон
23
Гомес
Абель Гомес
44
Крхин
Рене Крхин
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
16
Сукулини
Бруно Сукулини
9
Элдон
Элдон
Альмерия
мин
1
Хулиан
Хулиан
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
2
Мичел
Мичел
61'
66'
61', 66'
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
23
Сориано
Фернандо Сориано
90
7
Верса
Верса
90
15
Корона
Корона
90
17
Мендес
Эдгар Мендес
90
8
Силва
Веллингтон Силва
80
9
Тьеви
Тьеви
89
Запасные
30
Гомес
Йерай Гомес
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
4
Наварро
Химо Наварро
3
Фран Велес
Фран Велес
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
22
Томас
Томас
32
Дани Ромера
Дани Ромера