Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Мендес 12
1:1
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Картабия 19
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
12 сент. 2014, 22:00 МСК
12.09.2014, 22:00 МСК
пятница
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
23
Сориано
Фернандо Сориано
76
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
90
17
Мендес
Эдгар Мендес
12'
12'
90
8
Силва
Веллингтон Силва
65
10
Хемед
Томер Хемед
85
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
2
Мичел
Мичел
3
Фран Велес
Фран Велес
15
Корона
Корона
33
Панадеро
Гаспар Панадеро
11
Кике
Кике
18
Дангба
Тирасил Дангба
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
68
22
Гарай
Ариц Гарай
90
7
Росси
Фаусто Росси
90
16
Фидель
Фидель
90
15
Дэйвид
Дэйвид
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
76
10
Картабия
Федерико Картабия
19'
19'
90
24
Хавенаар
Майк Хавенаар
60
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
2
Пантич
Александар Пантич
23
Гомес
Абель Гомес
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
30
Ридер
Ридер
0
Гилас
Набиль Гилас