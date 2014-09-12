Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Мендес 12
1:1
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Картабия 19
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
12 сент. 2014, 22:00 МСК
12.09.2014, 22:00 МСК
пятница
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
23
Сориано
Фернандо Сориано
76
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
90
17
Мендес
Эдгар Мендес
12'
12'
90
8
Силва
Веллингтон Силва
65
10
Хемед
Томер Хемед
85
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
2
Мичел
Мичел
3
Фран Велес
Фран Велес
15
Корона
Корона
33
Панадеро
Гаспар Панадеро
11
Кике
Кике
18
Дангба
Тирасил Дангба
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
68
22
Гарай
Ариц Гарай
90
7
Росси
Фаусто Росси
90
16
Фидель
Фидель
90
15
Дэйвид
Дэйвид
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
76
10
Картабия
Федерико Картабия
19'
19'
90
24
Хавенаар
Майк Хавенаар
60
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
2
Пантич
Александар Пантич
23
Гомес
Абель Гомес
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
30
Ридер
Ридер
0
Гилас
Набиль Гилас