Матч завершен
Калаорра
Калаорра
0:1
Матч завершен
Ла-Нусия
Ла-Нусия
62
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 22:30 МСК
16.12.2020, 22:30 МСК
среда
События
Составы
Ла-Нусия
мин
-
J. Neftali
J. Neftali
89
-
P. Morgano
P. Morgano
62'
62'
89
-
Fofo
Fofo
78
-
J. Cabezas
J. Cabezas
89