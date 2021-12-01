Калаорра

Калаорра
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
L. Yurrebaso L. 		Нап 1 1 0 0 0
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Результаты
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:30
Калаорра
1(4) : 1(5)
Атлетико Балеарес
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:30
1 раунд
Калаорра
1
Атлетико Балеарес
1
Испания. Кубок , 1 раунд
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