Матч завершен
Ибица
Ибица
6
106
2:1
Матч завершен
Компостела
Сантьяго-де-Компостела
20
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
17 дек. 2020, 21:00 МСК
17.12.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Ибица
мин
-
Kwasi Sibo
Kwasi Sibo
6'
6'
127
-
D. Goldar
D. Goldar
127
-
S. Castel
S. Castel
106'
106'
127
-
J. Pardo
J. Pardo
127
Компостела
мин
-
Primo
Primo
20'
20'
127