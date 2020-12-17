Компостела

Сантьяго-де-Компостела
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Primo P. 		Нап 1 1 0 1 0
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Результаты
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 21:00
Ибица
2 : 1
Компостела
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 21:00
1/64 финала
Ибица
2
Компостела
1
Испания. Кубок , 1/64 финала
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