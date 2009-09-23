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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
0:3
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Жука 26
Жиода 71
Рики 79
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
23 сент. 2009, 21:00 МСК
23.09.2009, 21:00 МСК
среда
Альфонсо Перес Бурруль
Альфонсо Перес Бурруль
Главный Судья
Составы
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Мендоса
Хезус Мендоса
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Жиода
Леандро Жиода
71'
71'
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Гомес
Абель Гомес
46
0
Морено
Висенте Морено
46
0
Момо
Момо
90
0
Кальво
Карлос Кальво
72
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Кейта
Сиди Кейта
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
0
Антонито
Перес Антонито
0
Мальдонадо
Джанкарло Мальдонадо
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
-
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
83
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Жука
Жука
26'
26'
90
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Адриан
Адриан
72
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
64
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Лауре
Лауре
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Томас
Антонио Томас
0
Рики
Рики
79'
0
Перес
Иван Перес