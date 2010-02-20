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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Гуардадо 3
Рики 7
2:1
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Бермехо 38
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
20 февр. 2010, 20:00 МСК
20.02.2010, 20:00 МСК
суббота
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
3'
3'
60
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Жука
Жука
90
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Рики
Рики
7'
7'
49
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
75
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Адриан
Адриан
0
Перес
Иван Перес
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Морено
Висенте Морено
63
0
Момо
Момо
71
0
Кальво
Карлос Кальво
82
0
Бермехо
Марио Бермехо
38'
38'
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Гомес
Абель Гомес
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Антонито
Перес Антонито
0
Мичел
Мичел
0
Алустица
Матиас Алустица