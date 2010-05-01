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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Арментерос 27
Бермехо 90
2:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Сориано 34
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
1 мая 2010, 19:00 МСК
1.05.2010, 19:00 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Мендоса
Хезус Мендоса
67
0
Прието
Давид Прието
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
27'
27'
82
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Морено
Висенте Морено
90
0
Кальво
Карлос Кальво
46
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
90'
90'
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Гомес
Абель Гомес
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Антонито
Перес Антонито
0
Мичел
Мичел
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Гильерме
Гильерме
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
34'
34'
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Варгас
Фабиан Варгас
77
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
77
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Мичел
Мичел
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Борцани
Леонардо Борцани
0
Гоитом
Хенок Гоитом