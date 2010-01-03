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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Ортис 89
1:0
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
3 янв. 2010, 19:00 МСК
3.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
71
0
Крусат
Альберт Крусат
83
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
65
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
89'
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Солари
Эстебан Солари
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Гомес
Абель Гомес
70
0
Морено
Висенте Морено
90
0
Момо
Момо
88
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Кальво
Карлос Кальво
59
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
0
Антонито
Перес Антонито