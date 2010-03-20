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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Бермехо 6
Айтами 15
2:1
Матч завершен
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
Нино 49
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
20 марта 2010, 20:00 МСК
20.03.2010, 20:00 МСК
суббота
Составы
Херес
мин
0
Мичел
Мичел
60
0
Чема
Чема
90
0
Мендоса
Хезус Мендоса
8
0
Айтами
Артилес Айтами
15'
15'
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Редондо
Хосе Редондо
90
0
Кейта
Сиди Кейта
25
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Кальво
Карлос Кальво
90
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
6'
6'
90
Запасные
0
Ренан
Ренан
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Морено
Висенте Морено
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
0
Антонито
Перес Антонито
0
Алустица
Матиас Алустица
Тенерифе
мин
0
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
0
Сисилиа
Пабло Сисилиа
70
0
Маноло
Маноло
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Кулебрас
Хосе Кулебрас
90
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
90
0
Леон
Рикардо Леон
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
90
0
Рики
Рики
58
0
Хуанлу
Хуанлу
82
0
Нино
Нино
49'
49'
90
Запасные
0
Гарсиа
Луис Гарсиа
0
Эктор
Эктор
0
Роман
Роман
0
Коме
Даниэль Коме
0
Омар
Омар
0
Анхель
Анхель
0
Динеи
Динеи