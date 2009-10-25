Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
Альфаро 74
1:0
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
25 окт. 2009, 19:00 МСК
25.10.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Тенерифе
мин
0
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
0
Нуньес
Айтор Нуньес
61
0
Бельвис
Карлос Бельвис
90
0
Сисилиа
Пабло Сисилиа
90
0
Коме
Даниэль Коме
72
0
Роман
Роман
90
0
Алонсо
Микель Алонсо
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
74'
74'
88
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Гарсиа
Луис Гарсиа
0
Луна
Эсекиэль Луна
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Омар
Омар
0
Анхель
Анхель
0
Рики
Рики
0
Динеи
Динеи
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Морено
Висенте Морено
78
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Викейра
Эмилио Викейра
90
0
Кальво
Карлос Кальво
56
0
Бермехо
Марио Бермехо
69
Запасные
0
Чема
Чема
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Гомес
Абель Гомес
0
Момо
Момо
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
0
Антонито
Перес Антонито