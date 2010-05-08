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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Перес 22
Мичел 69
Кальво 73
3:2
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Эррера 67
Габи 76
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
8 мая 2010, 22:00 МСК
8.05.2010, 22:00 МСК
суббота
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Херес
мин
0
Алустица
Матиас Алустица
56
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Перес
Франсис Перес
22'
22'
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
66
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
85
Запасные
0
Чема
Чема
0
Морено
Висенте Морено
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Кальво
Карлос Кальво
73'
0
Антонито
Перес Антонито
0
Мичел
Мичел
69'
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Элизеу
Элизеу
77
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Габи
Габи
76'
76'
90
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Агилар
Абель Агилар
80
0
Эррера
Андер Эррера
67'
67'
90
0
Колунга
Адриан Колунга
90
Запасные
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
0
Пабло Амо
Пабло Амо
0
Пулидо
Рубен Пулидо
0
Гони Байо
Рауль Гони Байо
0
Эдмилсон
Эдмилсон
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
0
Арисменди
Хавьер Арисменди