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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:0
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
17 янв. 2010, 19:00 МСК
17.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
0
Элизеу
Элизеу
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
76
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Диого
Карлос Диого
90
0
Пулидо
Рубен Пулидо
90
0
Лафита
Анхель Лафита
66
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Эррера
Андер Эррера
90
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
90
0
Суасо
Умберто Суасо
66
Запасные
0
Лопес Вальехо
Хавьер Лопес Вальехо
0
Павон
Франсиско Павон
0
Гони Байо
Рауль Гони Байо
0
Габи
Габи
0
Бабич
Марко Бабич
0
Пеннант
Джермэйн Пеннант
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Мендоса
Хезус Мендоса
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Редондо
Хосе Редондо
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Гомес
Абель Гомес
90
0
Морено
Висенте Морено
90
0
Момо
Момо
64
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Кальво
Карлос Кальво
74
0
Бермехо
Марио Бермехо
89
Запасные
0
Чема
Чема
0
Кейта
Сиди Кейта
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
0
Антонито
Перес Антонито
0
Мичел
Мичел