Хайденхайм - Зандхаузен: 30 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
3:0

Хайденхайм - Зандхаузен: 30 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Зандхаузен
Зандхаузен
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
30 окт. 2018, 22:45 МСК
30.10.2018, 22:45 МСК
вторник
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Составы

Хайденхайм
мин
11
Томалья
Денис Томалья
90
Запасные
17
Мультауп
Маурице Мультауп
-
Зандхаузен
мин
19
Пакярада
Леарт Пакярада
90
Запасные
21
Геде
Карим Геде
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

30.10.2018 30 окт. 2018 вт 22:45
Хайденхайм
3 : 0
Зандхаузен
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 22:45
Хайденхайм
3
Зандхаузен
0
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 21:00
Зандхаузен
0(3) : 0(4)
Хайденхайм
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 21:00
Зандхаузен
0(3)
Хайденхайм
0(4)