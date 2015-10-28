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Кубок Германии
Зандхаузен VS Хайденхайм
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Зандхаузен - Хайденхайм: 28 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Зандхаузен
Зандхаузен
0:0
( 3 : 4)
Зандхаузен - Хайденхайм: 28 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Кубок Германии, 1/16 финала
Кубок Германии,
1/16 финала
Германия
28 окт. 2015, 21:00 МСК
28.10.2015, 21:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хайденхайм
мин
5
Хюсинг
Оливер Хюсинг
27
Кершбаумер
Константин Кершбаумер
13
Ляйпертц
Роберт Ляйпертц
Запасные
19
Ференбах
Йонас Ференбах
-
17
Мультауп
Маурице Мультауп
-
10
Кляйнденст
Тим Кляйнденст
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
22:45
Хайденхайм
3 : 0
Зандхаузен
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
22:45
Хайденхайм
3
Зандхаузен
0
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
21:00
Зандхаузен
0(3) : 0(4)
Хайденхайм
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
21:00
Зандхаузен
0(3)
Хайденхайм
0(4)