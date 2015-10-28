Зандхаузен - Хайденхайм: 28 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Зандхаузен
Зандхаузен
0:0
( 3 : 4)

Зандхаузен - Хайденхайм: 28 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
28 окт. 2015, 21:00 МСК
28.10.2015, 21:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Хайденхайм
мин
5
Хюсинг
Оливер Хюсинг
27
Кершбаумер
Константин Кершбаумер
13
Ляйпертц
Роберт Ляйпертц
Запасные
19
Ференбах
Йонас Ференбах
-
17
Мультауп
Маурице Мультауп
-
10
Кляйнденст
Тим Кляйнденст
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

30.10.2018 30 окт. 2018 вт 22:45
Хайденхайм
3 : 0
Зандхаузен
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 22:45
Хайденхайм
3
Зандхаузен
0
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 21:00
Зандхаузен
0(3) : 0(4)
Хайденхайм
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 21:00
Зандхаузен
0(3)
Хайденхайм
0(4)