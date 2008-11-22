Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:0
Матч завершен
Гавр
Гавр
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
22 нояб. 2008, 21:00 МСК
22.11.2008, 21:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Реграги
Валид Реграги
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
84
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Акрур
Нассим Акрур
89
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Маке
Лоран Маке
0
Банинг
Альберт Банинг
0
Эль-Мубарки
Бушаиб Эль-Мубарки
Гавр
мин
0
Алла
Хасан Алла
65
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Жилле
Николя Жилле
90
0
Энен
Жереми Энен
90
0
Нестор
Лоик Нестор
90
0
Ба
Абассе Ба
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Норбер
Гийом Норбер
90
0
Алассан
Амаду Алассан
72
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
Запасные
0
Пласид
Джонни Пласид
0
Полис
Бенжамин Полис
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
0
Давидас
Оливье Давидас
0
Анин
Кевин Анин
0
Норо
Стефан Норо
0
Никежич
Никола Никежич