Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:0
Матч завершен
Гавр
Гавр
Лига 1, 15 тур
Лига 1,
15 тур
Франция
22 нояб. 2008, 21:00 МСК
22.11.2008, 21:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Реграги
Валид Реграги
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
84
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Акрур
Нассим Акрур
89
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Маке
Лоран Маке
0
Банинг
Альберт Банинг
0
Эль-Мубарки
Бушаиб Эль-Мубарки
Гавр
мин
0
Алла
Хасан Алла
65
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Жилле
Николя Жилле
90
0
Энен
Жереми Энен
90
0
Нестор
Лоик Нестор
90
0
Ба
Абассе Ба
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Норбер
Гийом Норбер
90
0
Алассан
Амаду Алассан
72
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
Запасные
0
Пласид
Джонни Пласид
0
Полис
Бенжамин Полис
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
0
Давидас
Оливье Давидас
0
Анин
Кевин Анин
0
Норо
Стефан Норо
0
Никежич
Никола Никежич