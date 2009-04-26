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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гавр
Гавр
0:1
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Бойя 41
Лига 1, 33 тур
Лига 1,
33 тур
Франция
26 апр. 2009, 18:00 МСК
26.04.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Бруно Куэ
Бруно Куэ
Главный Судья
Составы
Гавр
мин
0
Франкур
Петер Франкур
90
0
Алла
Хасан Алла
90
0
Диалло
Мамаду Диалло
81
0
Пласид
Джонни Пласид
90
0
Жилле
Николя Жилле
9
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Норбер
Гийом Норбер
59
0
Алассан
Амаду Алассан
90
0
Маранж
Флориан Маранж
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
Запасные
0
Рево
Кристоф Рево
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
0
Давидас
Оливье Давидас
0
Анин
Кевин Анин
0
Норо
Стефан Норо
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
81
0
Реграги
Валид Реграги
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
51
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Бойя
Пьер Бойя
41'
41'
65
0
Туре
Ларсен Туре
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Н'Ганга
Франсис Н'Ганга
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Раве
Йорик Раве
0
Эль-Мубарки
Бушаиб Эль-Мубарки