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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Любоя 34
Любоя 82
2:0
Матч завершен
Булонь
Булонь-сюр-Мер
Лига 1, 37 тур
Лига 1,
37 тур
Франция
8 мая 2010, 22:00 МСК
8.05.2010, 22:00 МСК
суббота
Составы
Гренобль
мин
0
Манфруа
Джимми Манфруа
46
0
Рендулич
Зоран Рендулич
90
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Сианси
Хьюго Сианси
46
0
Соже
Давид Соже
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
34'
82'
34', 82'
90
0
Тадич
Йосип Тадич
63
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Кальве
Жан Кальве
0
Тинан
Джонатан Тинан
0
Ито
Шо Ито
Булонь
мин
0
Агуази
Лоран Агуази
90
0
Олубайо
Адефеми Олубайо
90
0
Дембеле
Бира Дембеле
90
0
Беденик
Жан-Франсуа Беденик
90
0
Лашор
Йоанн Лашор
90
0
Дюкатель
Гийом Дюкатель
90
0
Марк
Дамьен Марк
90
0
Левек
Дориан Левек
90
0
Капо
Оливье Капо
73
0
Блаяк
Жереми Блаяк
63
0
Ятабаре
Мустафа Ятабаре
63
Запасные
0
Баге
Флориан Баге
0
Леконт
Энтони Леконт
0
Туре
Зарго Туре
0
Рамаре
Йохан Рамаре
0
Каруру
Овиди Каруру
0
Кювилье
Александр Кювилье
0
Тиль
Грегори Тиль