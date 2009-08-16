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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Булонь
Булонь-сюр-Мер
Тиль 34
Тиль 38
2:1
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Любоя 46
Лига 1, 2 тур
Лига 1,
2 тур
Франция
16 авг. 2009, 18:00 МСК
16.08.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Булонь
мин
0
Валверде
Матье Валверде
90
0
Робер
Фабьен Робер
60
0
Агуази
Лоран Агуази
58
0
Рабуель
Николас Рабуель
90
0
Лашор
Йоанн Лашор
90
0
Борн
Гийом Борн
90
0
Дюкатель
Гийом Дюкатель
82
0
Кювилье
Александр Кювилье
90
0
Тиль
Грегори Тиль
34'
38'
34', 38'
90
0
Марк
Дамьен Марк
90
0
Туре
Зарго Туре
90
Запасные
0
Баге
Флориан Баге
0
Дембеле
Бира Дембеле
0
Перринелль
Дамьен Перринелль
0
Леконт
Энтони Леконт
0
Рамаре
Йохан Рамаре
0
Морейра
Даниэль Морейра
0
Блаяк
Жереми Блаяк
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
85
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
46'
46'
90
0
Тадич
Йосип Тадич
71
0
Акрур
Нассим Акрур
46
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Дьез
Николя Дьез
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Тинан
Джонатан Тинан
0
Кучукович
Мустафа Кучукович