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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Пайо 31
Туре 90
2:1
Матч завершен
Кан
Кан
Деро 85
Лига 1, 27 тур
Лига 1,
27 тур
Франция
7 марта 2009, 21:00 МСК
7.03.2009, 21:00 МСК
суббота
Оливье Тюаль
Оливье Тюаль
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Пайо
Санди Пайо
31'
31'
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
76
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Гранден
Эллиот Гранден
70
0
Бойя
Пьер Бойя
53
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Реграги
Валид Реграги
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Акрур
Нассим Акрур
0
Туре
Ларсен Туре
90'
0
Эль-Мубарки
Бушаиб Эль-Мубарки
Кан
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Букансо
Флориан Букансо
90
0
Проман
Грегори Проман
90
0
Аднан
Юссеф Аднан
54
0
Леметр
Рейнальд Леметр
90
0
Барцола
Пабло Барцола
90
0
Лека
Грегори Лека
90
0
Соб
Николя Соб
90
0
Гомис
Реми Гомис
90
0
Ниве
Бенжамин Ниве
90
0
Савидан
Стив Савидан
61
Запасные
0
Тебо
Алексис Тебо
0
Рейно
Александр Рейно
0
Деро
Антони Деро
85'
0
Н' Диайе
Исмаила Н' Диайе
0
Тудик
Жульен Тудик