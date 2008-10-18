Матч завершен
Кан
Кан
2:2
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
18 окт. 2008, 20:00 МСК
18.10.2008, 20:00 МСК
суббота
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы