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Товарищеские матчи
Греция VS Гондурас
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Греция - Гондурас: 28 марта 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Греция
2:1
Греция - Гондурас: 28 марта 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Гондурас
Товарищеские матчи, Март
Товарищеские матчи,
Март
28 марта 2021, 18:00 МСК
28.03.2021, 18:00 МСК
воскресенье
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Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
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