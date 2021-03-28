Греция - Гондурас: 28 марта 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Греция
2:1

Греция - Гондурас: 28 марта 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Гондурас
Товарищеские матчи, Март

Товарищеские матчи,

Март
28 марта 2021, 18:00 МСК
28.03.2021, 18:00 МСК
воскресенье
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События

Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча