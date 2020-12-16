Матч завершен
Гимнастика
Торрелавега
0:2
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
100
105
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 21:00 МСК
16.12.2020, 21:00 МСК
среда
События
Составы
Гимнастика
мин
-
B. Camus
B. Camus
121
-
Luis Alberto
Luis Alberto
121
Сарагоса
мин
-
R. N. Oliveira
R. N. Oliveira
121
-
I. Azon
I. Azon
100'
100'
121
-
F. Serrano
F. Serrano
105'
105'
121