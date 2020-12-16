Гимнастика

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
B. Camus B. 		Нап 1 0 0 1 0
Luis Alberto L. 		Нап 1 0 0 1 0
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Результаты
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Гимнастика
0 : 2
Сарагоса
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
1/64 финала
Гимнастика
0
Сарагоса
2
Испания. Кубок , 1/64 финала
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