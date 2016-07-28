Гетеборг - ХИК: 28 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Гетеборг
Гетеборг
Матеуш 73
1:2
Первый матч 2:0

Гетеборг - ХИК: 28 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ХИК
Хельсинки
Стекеленбург 47
Морелос 75
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 20:00 МСК
28.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Гетеборг
мин
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Энгвалль
Густав Энгвалль
90
-
Матеуш
Матеуш
73'
73'
90
4
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
11
Смедберг-Даленсе
Мартин Смедберг-Даленсе
90
ХИК
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
47'
47'
90
-
Морелос
Альфредо Морелос
75'
75'
90

События

Матч окончен 1:2
Желтая карточка
Густав Энгвалль
90'
Желтая карточка
Даниэле Де Росси
90'
81'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
75'
ГОЛ! 1:2
Альфредо Морелос
ГОЛ! 1:1
Матеуш
73'
69'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
67'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
47'
ГОЛ! 0:1
Маартен Стекеленбург
Желтая карточка
Матеуш
31'

Прошлые матчи

04.08.2016 04 авг. 2016 чт 19:00
ХИК
0 : 2
Гетеборг
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 19:00
ХИК
0
Гетеборг
2
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
Гетеборг
1 : 2
ХИК
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
Гетеборг
1
ХИК
2