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Гетеборг VS ХИК
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Гетеборг - ХИК: 28 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Гетеборг
Гетеборг
Матеуш 73
1:2
Первый матч 2:0
Гетеборг - ХИК: 28 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
ХИК
Хельсинки
Стекеленбург 47
Морелос 75
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
28 июля 2016, 20:00 МСК
28.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Гетеборг
мин
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Энгвалль
Густав Энгвалль
90
-
Матеуш
Матеуш
73'
73'
90
4
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
11
Смедберг-Даленсе
Мартин Смедберг-Даленсе
90
ХИК
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
47'
47'
90
-
Морелос
Альфредо Морелос
75'
75'
90
События
Матч окончен 1:2
Желтая карточка
Густав Энгвалль
90'
Желтая карточка
Даниэле Де Росси
90'
81'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
75'
ГОЛ! 1:2
Альфредо Морелос
ГОЛ! 1:1
Матеуш
73'
69'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
67'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
47'
ГОЛ! 0:1
Маартен Стекеленбург
Желтая карточка
Матеуш
31'
Прошлые матчи
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
19:00
ХИК
0 : 2
Гетеборг
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
19:00
ХИК
0
Гетеборг
2
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
Гетеборг
1 : 2
ХИК
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
Гетеборг
1
ХИК
2