ХИК - Гетеборг: 04 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ХИК
Хельсинки
Стекеленбург 82
0:2
Первый матч 2:1

ХИК - Гетеборг: 04 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Гетеборг
Гетеборг
Джилардино 35
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 19:00 МСК
4.08.2016, 19:00 МСК
четверг
Составы
События
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Составы

ХИК
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
82'
82'
90
Гетеборг
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
35'
35'
90
4
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
11
Смедберг-Даленсе
Мартин Смедберг-Даленсе
90

События

Матч окончен 0:2
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
89'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
87'
ГОЛ! 1:1
Маартен Стекеленбург
82'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
64'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
52'
35'
ГОЛ! 0:1
Альберто Джилардино
32'
Желтая карточка
Мартин Смедберг-Даленсе

Прошлые матчи

04.08.2016 04 авг. 2016 чт 19:00
ХИК
0 : 2
Гетеборг
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 19:00
ХИК
0
Гетеборг
2
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
Гетеборг
1 : 2
ХИК
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
Гетеборг
1
ХИК
2