Гетеборг - Пяст: 21 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Гетеборг
Гетеборг
0:0
Первый матч 3:0

Гетеборг - Пяст: 21 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Пяст
Гливице
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 20:00 МСК
21.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Гетеборг
мин
4
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
11
Смедберг-Даленсе
Мартин Смедберг-Даленсе
90
Пяст
мин
-
Ари
Ари
90

События

Матч окончен 0:0
90'
Желтая карточка
Ари

Прошлые матчи

21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
Гетеборг
0 : 0
Пяст
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
Гетеборг
0
Пяст
0
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:45
Пяст
0 : 3
Гетеборг
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:45
Пяст
0
Гетеборг
3