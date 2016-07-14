Пяст - Гетеборг: 14 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Пяст
Гливице
0:3
Первый матч 0:0

Пяст - Гетеборг: 14 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Гетеборг
Гетеборг
Стекеленбург 2
Энгвалль 86
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 21:45 МСК
14.07.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
События
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Составы

Пяст
мин
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
Гетеборг
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
2'
2'
90
-
Энгвалль
Густав Энгвалль
86'
86'
90
4
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
Запасные
11
Смедберг-Даленсе
Мартин Смедберг-Даленсе
-

События

Матч окончен 0:3
Желтая карточка
Медхи Бенатиа
88'
86'
ГОЛ! 0:2
Густав Энгвалль
2'
ГОЛ! 0:1
Маартен Стекеленбург

Прошлые матчи

21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
Гетеборг
0 : 0
Пяст
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
Гетеборг
0
Пяст
0
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:45
Пяст
0 : 3
Гетеборг
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:45
Пяст
0
Гетеборг
3