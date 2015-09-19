Матч завершен
Генгам
Генгам
Прива 23
Бриан 61
2:1
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Мангане 35
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
19 сент. 2015, 21:00 МСК
19.09.2015, 21:00 МСК
суббота
Николя Ренвиль
Николя Ренвиль
Главный Судья
Составы
Генгам
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
15
Сорбон
Жереми Сорбон
90
3
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
29
Кербра
Кристоф Кербра
90
2
Якобсен
Ларс Якобсен
90
18
Матис
Лионель Матис
90
13
Санкаре
Юнус Санкаре
90
24
Коко
Маркус Коко
85
10
Бенезе
Николя Бенезе
88
23
Бриан
Джимми Бриан
61'
61'
90
11
Прива
Слоан Прива
23'
23'
69
Запасные
30
Самасса
Мамаду Самасса
5
Диалло
Мустафа Диалло
26
Жиресс
Тибо Жиресс
20
Дос Сантос
Лоран Дос Сантос
12
де Паув
Нилл де Паув
19
Салибу
Яннис Салибу
9
Дембеле
Мана Дембеле
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
87
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
35'
35'
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
29
Коефф
Александр Коефф
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
90
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
70
19
Зуа
Жак Зуа
90
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
44
Запасные
39
Серрери
Шарли Серрери
4
Филиппи
Родерик Филиппи
21
Мартинес
Пабло Мартинес
20
Поджи
Луис Поджи
22
Диа
Иссиар Диа
7
Майи
Кевин Майи
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу