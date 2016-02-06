Матч завершен
Газелек
Аяччо
0:0
Матч завершен
Генгам
Генгам
Лига 1, 25 тур

Лига 1,

25 тур

Франция
6 февр. 2016, 22:00 МСК
6.02.2016, 22:00 МСК
суббота
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
13
Туре
Алассан Туре
90
1
Маури
Клеман Маури
90
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
74
20
Поджи
Луис Поджи
80
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
13
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
90
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
90
Запасные
30
Года
Жюль Года
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
29
Коефф
Александр Коефф
10
Ларби
Мохамед Ларби
27
Шермити
Амин Шермити
19
Зуа
Жак Зуа
7
Майи
Кевин Майи
Генгам
мин
20
Дос Сантос
Лоран Дос Сантос
90
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
15
Сорбон
Жереми Сорбон
90
29
Кербра
Кристоф Кербра
90
2
Якобсен
Ларс Якобсен
90
18
Матис
Лионель Матис
90
13
Санкаре
Юнус Санкаре
90
26
Жиресс
Тибо Жиресс
90
28
Эрдинг
Мевлют Эрдинг
66
23
Бриан
Джимми Бриан
90
19
Салибу
Яннис Салибу
84
Запасные
16
Гиварш
Тео Гиварш
4
Ангуа
Бенджамин Ангуа
5
Диалло
Мустафа Диалло
8
Карди
Жюльен Карди
24
Коко
Маркус Коко
31
Бляс
Людовик Бляс
11
Прива
Слоан Прива