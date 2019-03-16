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Лига 1
Генгам VS Дижон
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Генгам - Дижон: 16 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Генгам
Генгам
Бляс 86
1:0
Генгам - Дижон: 16 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 29 тур
Лига 1,
29 тур
Франция
16 марта 2019, 22:00 МСК
16.03.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Генгам
мин
16
Каяр
Марк-Орель Каяр
90
15
Сорбон
Жереми Сорбон
90
29
Кербра
Кристоф Кербра
90
5
Ребошу
Педру Ребошу
90
25
Траоре
Шейк Траоре
90
8
До
Люка До
90
10
Бенезе
Николя Бенезе
90
6
Фири
Лебоганг Фири
90
19
Мергем
Мехди Мергем
90
26
Ру
Нолан Ру
90
11
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
1
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
-
3
Джилободжи
Папи Джилободжи
-
22
Дидо
Этьен Дидо
-
21
Ндонг
Дидье Ндонг
-
7
Бляс
Людовик Бляс
86'
-
23
Роделен
Ронни Роделен
-
9
Менди
Александре Менди
-
Дижон
мин
16
Аллен
Бобби Аллен
90
18
Ямбере
Седрик Ямбере
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
5
Хаддади
Уссама Хаддади
90
8
Абид
Мехди Абид
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
14
Мари
Жордан Мари
90
10
Слити
Наим Слити
90
29
Жанно
Бенжамин Жанно
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
4
Агер
Наиф Агер
-
15
Бальмон
Флоран Бальмон
-
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
-
22
Чан Хун
Квон Чан Хун
-
9
Саид
Уэсли Саид
-
События
Матч окончен 1:0
90'
Желтая карточка
Квон Чан Хун
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Людовик Бляс
86'
85'
Желтая карточка
Бобби Аллен
Прошлые матчи
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
Генгам
1 : 0
Дижон
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
Генгам
1
Дижон
0
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
Дижон
2 : 1
Генгам
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
Дижон
2
Генгам
1
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:00
Дижон
3 : 1
Генгам
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:00
Дижон
3
Генгам
1
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
Генгам
4 : 0
Дижон
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
Генгам
4
Дижон
0
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Генгам
4 : 0
Дижон
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Генгам
4
Дижон
0
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Генгам
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
Дижон
3
Генгам
3
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