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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Газелек
Аяччо
Бутаиб 70
1:0
Матч завершен
Кан
Кан
Лига 1, 30 тур
Лига 1,
30 тур
Франция
12 марта 2016, 22:00 МСК
12.03.2016, 22:00 МСК
суббота
Бартоломеу Варела
Бартоломеу Варела
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
1
Маури
Клеман Маури
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
86
19
Зуа
Жак Зуа
90
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
70'
70'
90
Запасные
30
Года
Жюль Года
13
Туре
Алассан Туре
20
Поджи
Луис Поджи
41
Кампанини
Йоанн Кампанини
27
Шермити
Амин Шермити
7
Майи
Кевин Майи
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
Кан
мин
5
Яхья
Аладьин Яхья
90
1
Веркутр
Реми Веркутр
90
12
Аппиа
Деннис Аппиа
90
28
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
25
Фере
Жюльен Фере
90
11
Бесса
Винсен Бесса
90
18
Адеоти
Жордан Адеоти
90
8
Н'Кололо
Жордан Н'Кололо
71
23
Роделен
Ронни Роделен
90
9
Делор
Анди Делор
90
20
Базиль
Эрве Базиль
62
Запасные
30
Реле
Поль Реле
2
Соб
Николя Соб
22
Рейно
Александр Рейно
13
Бен Юссеф
Сиам Бен Юссеф
19
Леборнье
Жордан Леборнье
14
Луи
Джефф Луи
24
Куаку
Кристиан Куаку