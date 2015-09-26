Матч завершен
Кан
Кан
Роделен 28
Имороу 55
2:0
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
26 сент. 2015, 21:00 МСК
26.09.2015, 21:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Кан
мин
5
Яхья
Аладьин Яхья
90
1
Веркутр
Реми Веркутр
90
15
Имороу
Эммануэль Имороу
55'
55'
90
12
Аппиа
Деннис Аппиа
90
28
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
2
Соб
Николя Соб
90
25
Фере
Жюльен Фере
90
11
Бесса
Винсен Бесса
86
19
Леборнье
Жордан Леборнье
70
9
Роделен
Ронни Роделен
28'
28'
80
9
Делор
Анди Делор
90
Запасные
30
Реле
Поль Реле
22
Рейно
Александр Рейно
13
Бен Юссеф
Сиам Бен Юссеф
21
Алхадур
Чакер Алхадур
18
Адеоти
Жордан Адеоти
14
Луи
Джефф Луи
20
Базиль
Эрве Базиль
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
29
Коефф
Александр Коефф
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
59
22
Диа
Иссиар Диа
90
19
Зуа
Жак Зуа
73
7
Майи
Кевин Майи
70
Запасные
30
Года
Жюль Года
5
Бреше
Жереми Бреше
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
20
Поджи
Луис Поджи
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу