Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Кан
Кан
Роделен 28
Имороу 55
2:0
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Лига 1, 8 тур
Лига 1,
8 тур
Франция
26 сент. 2015, 21:00 МСК
26.09.2015, 21:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Кан
мин
5
Яхья
Аладьин Яхья
90
1
Веркутр
Реми Веркутр
90
15
Имороу
Эммануэль Имороу
55'
55'
90
12
Аппиа
Деннис Аппиа
90
28
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
2
Соб
Николя Соб
90
25
Фере
Жюльен Фере
90
11
Бесса
Винсен Бесса
86
19
Леборнье
Жордан Леборнье
70
9
Роделен
Ронни Роделен
28'
28'
80
9
Делор
Анди Делор
90
Запасные
30
Реле
Поль Реле
22
Рейно
Александр Рейно
13
Бен Юссеф
Сиам Бен Юссеф
21
Алхадур
Чакер Алхадур
18
Адеоти
Жордан Адеоти
14
Луи
Джефф Луи
20
Базиль
Эрве Базиль
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
29
Коефф
Александр Коефф
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
59
22
Диа
Иссиар Диа
90
19
Зуа
Жак Зуа
73
7
Майи
Кевин Майи
70
Запасные
30
Года
Жюль Года
5
Бреше
Жереми Бреше
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
20
Поджи
Луис Поджи
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу