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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гавр
Гавр
Алассан 16
Анин 53
2:1
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Фати 12
Лига 1, 27 тур
Лига 1,
27 тур
Франция
8 марта 2009, 19:00 МСК
8.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Гавр
мин
0
Алла
Хасан Алла
90
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Ба
Абассе Ба
90
0
Давидас
Оливье Давидас
90
0
Норо
Стефан Норо
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Алассан
Амаду Алассан
16'
16'
90
0
Маранж
Флориан Маранж
90
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Анин
Кевин Анин
53'
53'
73
Запасные
0
Пласид
Джонни Пласид
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
0
Траоре
Махамане Траоре
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
0
Боли
Янник Боли
0
Диалло
Мамаду Диалло
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
Сошо
мин
0
Ришер
Тедди Ришер
90
0
Микари
Яссин Микари
90
0
Перки
Дамьен Перки
90
0
Фати
Жак Фати
12'
12'
90
0
Пишо
Стефан Пишо
75
0
Пито
Ромейн Пито
68
0
Дальма
Стефан Дальма
90
0
Будебуз
Рияд Будебуз
73
0
Эрдинг
Мевлют Эрдинг
90
0
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
90
0
Сверкош
Вацлав Сверкош
90
Запасные
0
Дрейер
Маттью Дрейер
0
Даф
Омар Даф
0
Томас
Оливье Томас
0
Изабей
Микаэль Изабей
0
Мартен
Марвин Мартен
0
Туласн
Жоффрей Туласн
0
Сантос
Сантос