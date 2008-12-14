Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Гавр
Гавр
Дьез 67
1:3
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Мансури 41
Гамейро 45
Ваируа 69
Лига 1, 18 тур
Лига 1,
18 тур
Франция
14 дек. 2008, 19:00 МСК
14.12.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Дидье Фальконе
Дидье Фальконе
Главный Судья
Составы
Гавр
мин
0
Алла
Хасан Алла
90
0
Самбу
Массамба Самбу
39
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Жилле
Николя Жилле
90
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
90
0
Дьез
Николя Дьез
67'
67'
90
0
Никежич
Никола Никежич
77
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Анин
Кевин Анин
90
0
Набуан
Эль-Фарду Набуан
46
Запасные
0
Пласид
Джонни Пласид
0
Нестор
Лоик Нестор
0
Ба
Абассе Ба
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
0
Давидас
Оливье Давидас
0
Боли
Янник Боли
0
Алассан
Амаду Алассан
Лорьян
мин
0
Соро
Бакари Соро
51
0
Одар
Фабьен Одар
90
0
Ле Лан
Арно Ле Лан
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
90
0
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
0
Жуффре
Ян Жуффре
85
0
Мансури
Язид Мансури
41'
41'
90
0
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
0
Абриэль
Фабрис Абриэль
90
0
Гамейро
Кевин Гамейро
45'
45'
90
0
Ваируа
Марама Ваируа
69'
69'
76
Запасные
0
Каппоне
Лионель Каппоне
0
Жентон
Бенжамин Жентон
0
Эволо
Оскар Эволо
0
Ле Пен
Ульриш Ле Пен
0
Робер
Фабьен Робер
0
Айю
Андре Айю