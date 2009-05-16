Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Ваируа 63
1:1
Матч завершен
Гавр
Гавр
Диалло 11
Лига 1, 36 тур
Лига 1,
36 тур
Франция
16 мая 2009, 20:00 МСК
16.05.2009, 20:00 МСК
суббота
Жан-Шарль Койлье
Жан-Шарль Койлье
Главный Судья
Составы
Лорьян
мин
0
Одар
Фабьен Одар
90
0
Жентон
Бенжамин Жентон
90
0
Саифи
Рафик Саифи
76
0
Ле Лан
Арно Ле Лан
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
90
0
Морель
Жереми Морель
90
0
Жалле
Кристоф Жалле
90
0
Эволо
Оскар Эволо
90
0
Амалфитано
Морган Амалфитано
46
0
Абриэль
Фабрис Абриэль
46
0
Гамейро
Кевин Гамейро
90
Запасные
0
Жуанель
Альбан Жуанель
0
Кальве
Жан Кальве
0
Ле Пен
Ульриш Ле Пен
0
Мансури
Язид Мансури
0
Робер
Фабьен Робер
0
Айю
Андре Айю
0
Ваируа
Марама Ваируа
63'
Гавр
мин
0
Алла
Хасан Алла
90
0
Диалло
Мамаду Диалло
11'
11'
90
0
Пласид
Джонни Пласид
90
0
Жилле
Николя Жилле
90
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Мэри
Мака Мэри
90
0
Маранж
Флориан Маранж
90
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
Запасные
0
Рево
Кристоф Рево
0
Франкур
Петер Франкур
0
Норо
Стефан Норо
0
Норбер
Гийом Норбер
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж