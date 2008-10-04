Матч завершен
Гавр
Гавр
1:2
Матч завершен
Ле Ман
Ле Ман
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
4 окт. 2008, 20:00 МСК
4.10.2008, 20:00 МСК
суббота
Дидье Фальконе
Дидье Фальконе
Главный Судья
Составы