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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гавр
Гавр
Алассан 41
1:2
Матч завершен
Кан
Кан
Савидан 19
Леметр 87
Лига 1, 31 тур
Лига 1,
31 тур
Франция
11 апр. 2009, 20:00 МСК
11.04.2009, 20:00 МСК
суббота
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы
Гавр
мин
0
Франкур
Петер Франкур
90
0
Алла
Хасан Алла
71
0
Самбу
Массамба Самбу
90
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
90
0
Давидас
Оливье Давидас
90
0
Норо
Стефан Норо
84
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Алассан
Амаду Алассан
41'
41'
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Анин
Кевин Анин
90
Запасные
0
Пласид
Джонни Пласид
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
0
Жилле
Николя Жилле
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
0
Норбер
Гийом Норбер
0
Диалло
Мамаду Диалло
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
Кан
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Леметр
Рейнальд Леметр
87'
87'
90
0
Сорбон
Жереми Сорбон
90
0
Барцола
Пабло Барцола
90
0
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
0
0
Соб
Николя Соб
90
0
Гомис
Реми Гомис
90
0
Ниве
Бенжамин Ниве
90
0
Деро
Антони Деро
90
0
Савидан
Стив Савидан
19'
19'
90
Запасные
0
Перки
Дамьен Перки
0
Рейно
Александр Рейно
0
Элучанс
Хуан Эдуардо Элучанс
0
Флорентин
Николя Флорентин
0
Н' Диайе
Исмаила Н' Диайе
0
Тудик
Жульен Тудик