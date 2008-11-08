Матч завершен
Кан
Кан
0:1
Матч завершен
Гавр
Гавр
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
8 нояб. 2008, 21:00 МСК
8.11.2008, 21:00 МСК
суббота
Стефан Бре
Стефан Бре
Главный Судья
Составы